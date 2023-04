Drei Tage lang lief ein großangelegtes Manöver des chinesischen Militärs in der Nähe von Taiwan. Die Streitkräfte übten unter anderem eine "Abriegelung" der Insel. (Imago / Xinhua / An Ni)

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, man lehne jegliche Form der Gewalt zur Änderung des Status Quo in der Straße von Taiwan ab.

Zuvor war der französische Präsident Macron mit seinen Äußerungen zu China und Taiwan international auf Kritik gestoßen. Er hatte dem Magazin "Politico" gesagt, Europa sollte in der Taiwan-Frage eine eigene Strategie verfolgen. Das Schlimmste wäre zu denken, dass die Europäer zu Mitläufern würden und dem amerikanischen Duktus oder einer chinesischen Überreaktion folgen müssten.

Am Nachmittag wird eine erneute Stellungnahme Macrons erwartet. Während eines Staatsbesuchs in den Niederlanden will er eine Rede über die Souveränität Europas halten.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.