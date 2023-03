Migranten in einem Schlauchboot auf dem Ärmelkanal. (picture alliance / empics/| Gareth Fuller)

EU-Innenkommissarin Johansson sagte in Brüssel, sie habe von der britischen Innenministerin Braverman Auskunft verlangt, ob London mit dem Vorhaben seinen Verpflichtungen gemäß des internationalen Rechts gerecht werde. Man werde die britischen Pläne genau verfolgen.

Die Regierung in London hatte den Entwurf am Dienstag ins Unterhaus eingebracht. Vorgesehen ist unter anderem, dass nahezu alle auf illegalen Wegen ankommende Migrantinnen und Migranten zunächst in Unterkünften festgehalten und dann nach Ruanda oder in andere Staaten ausgewiesen werden - unabhängig von ihrem Herkunftsland. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll ihnen entzogen werden. Braverman hat eingeräumt, dass damit - Zitat - "die Grenzen des internationalen Rechts" ausgereizt würden.

