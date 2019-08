Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beginnt heute offiziell mit der Auswahl der Mitglieder der Kommission für die kommenden fünf Jahre.

Die bereits gewählte Kommissionschefin aus Deutschland führt in den nächsten Tagen Gespräche mit Kandidatinnen und Kandidaten aus 26 EU-Staaten. Großbritannien verzichtet auf eine Nominierung, da das Land die EU am 31. Oktober verlassen will.



Nach von der Leyens Vorgabe sollen mindestens 50 Prozent der Posten an Frauen vergeben werden. Die Nominierten müssen sich ab Ende September Anhörungen im EU-Parlament stellen, das die gesamte neue Kommission letztlich billigen muss. Diese soll ihre Arbeit am 1. November aufnehmen.