Die entsprechenden Pläne wurden von der EU-Kommission gebilligt. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen den Schritt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Der Energiekonzern war wegen der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland in Not geraten. Das Unternehmen bezog einen Großteil seines Gases von dort und muss seine Kunden mit sehr viel teurerem Ersatz beliefern. Zur Stabilisierung von Uniper wurden vom Bund bereits Hilfen in Milliardenhöhe bereitgestellt.

Die EU-Kommission billigte heute auch die Übernahme des Unternehmens Sefe - vormals Gazprom Germania - durch den Bund.

