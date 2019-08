Die EU-Kommission sieht derzeit keinerlei Basis für weitere Brexit-Verhandlungen.

Wie Diplomaten in Brüssel berichteten, wurden Vertreter der verbliebenen 27 EU-Staaten zuletzt noch einmal darüber unterrichtet, dass die britischen Forderungen unvereinbar mit der Position der Europäischen Union seien. Premierminister Johnson will das von seiner Vorgängerin May ausgehandelte Austrittsabkommen wieder aufschnüren, was die EU ablehnt. Damit droht ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum 31. Oktober.