Die Corona-Virus-Epidemie in China dämpft nach Einschätzung der EU-Kommission die Konjunkturerholung in Deutschland.

Dies gelte auch für Frankreich und Italien, sagte Wirtschaftskommissar Gentiloni dem italienischen Sender "Radio Capital". Im vierten Quartal war die Wirtschaft in Frankreich und Italien leicht geschrumpft, in Deutschland stagnierte sie. In ihrer jüngsten Prognose erwartet die EU-Kommission, dass das Bruttoinlandsprodukt der Euro-Zone in diesem und im nächsten um jeweils 1,2 Prozent zulegen wird. Vorausgesetzt wird dabei aber, dass der Corona-Virus-Ausbruch in China im ersten Quartal seinen Höhepunkt erreicht und die globalen Folgen begrenzt bleiben.