Deutschland und andere europäische Länder müssen nach Einschätzung der EU-Kommission ihre Anstrengungen beim Klimaschutz verstärken.

Die derzeitigen Bemühungen seien ungenügend, um die bis 2030 gesetzten Ziele zu erreichen, teilte die Behörde in Brüssel mit. Sie hatte die entsprechenden Pläne der 28-Mitgliedsstaaten für das nächste Jahrzehnt überprüft. Demnach liegt Deutschland bei der Reduzierung von Treibhausgasen hinter dem festgelegten Ziel. Kritisiert wird auch, dass die Bundesregierung keine genauen Zahlen nennt, wie viele Menschen in Deutschland von Energiearmut betroffen sind. Lob erhält Berlin für seine grenzüberschreitende Kooperation für Klima und Energie, etwa durch die Teilnahme an regionalen Dialogen und der Finanzierung von grenzüberschreitenden Initiativen. - Die Bundesregierung will bis September ein Konzept für die Erreichung der Klimaziele vorlegen.