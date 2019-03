Die EU-Kommission wirft Deutschland offenbar vor, in tausenden Naturschutzgebieten gegen Vorgaben der Europäischen Union zu verstoßen.

Die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, es seien rund 5,5 Millionen Hektar Fläche in den Fokus der EU-Kommission gerückt. Dort soll Deutschland die sogenannte FFH - Flora-Fauna-Habitat - Richtline der EU nicht erfüllen. Die Kommission kritisiert demnach, dass Deutschland nicht die notwendige Zahl an Naturschutzgebieten gesichert hat. Es fehlten noch fast 790 Gebiete, vorrangig in Niedersachsen. Außerdem sei es in sämtlichen bereits ausgewiesenen FFH zu systematischen Fehlern gekommen. Die deutschen Behörden würden nicht genau ausweisen, was in den einzelnen Naturschutzgebieten erreicht werden solle und welche Maßnahmen dafür notwendig seien, so der Bericht.



Das Bundesumweltministerium bestätigte, dass Kritik aus Brüssel vorliege. Man habe um Fristverlängerung gebeten, um die Vorgaben erfüllen zu können.