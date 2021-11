Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, spricht im Europäischen Parlament. (AFP / CHRISTIAN HARTMANN )

Ein entsprechender Gesetzesvorschlag sei dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten vorgelegt worden, sagte die Präsidentin der Brüsseler Behörde, von der Leyen, in Straßburg. Geplant ist unter anderem eine sogenannte "Schwarze Liste" für Verkehrsunternehmen, die sich an Schleuserkriminalität beteiligen. Die Liste könnte in der kommenden Woche offiziell verabschiedet werden. Mit Blick auf das Vorgehen von Machthaber Lukaschenko meinte von der Leyen, dies sei keine Migrationskrise, sondern der Versuch eines autoritären Regimes, seine demokratischen Nachbarn zu destabilisieren. Die EU sei dabei, Sanktionen mit den USA, Kanada und Großbritannien abzustimmen.

Im Grenzgebiet zwischen der EU und Belarus harren mehrere tausend Menschen vor allem aus dem Nahen Osten aus.

