Die EU-Kommission einigt sich mit den Mercosur-Staaten. (Matilde Campodonico / AP / Matilde Campodonico)

Zu den Staaten der Wirtschaftsorganisation Mercosur gehören neben dem Gastgeber Uruguay noch Brasilien, Argentinien und Paraguay. - Durch das Freihandelsabkommen würde eine der größten Handelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen entstehen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte abdecken.

Qualifizierte Mehrheit der EU offen

Ungewiss ist, ob das Abkommen in der Europäischen Union die erforderliche qualifizierte Mehrheit erhält, also eine Zustimmung von mindestens 15 Ländern, die mindestens 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren. Nach Frankreich und Polen hatte sich zuletzt Italien den Kritikern angeschlossen. Die Regierung in Rom fordert Garantien und Entschädigungen für den Agrarsektor. Die Bundesregierung hingegen begrüßte die Einigung.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.