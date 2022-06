EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew. (IMAGO/Ukrinform)

Unklar ist allerdings, ob es eine Empfehlung ohne Einschränkungen sein wird. In der kommenden Woche entscheidet dann der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs über das weitere Vorgehen.

Bundeskanzler Scholz hatte die Ukraine gestern auf einen länger währenden Prozess bis zu einem EU-Beitritt eingestellt. Der Status eines Beitrittskandidaten bedeute, dass die Hoffnung auf dem Weg nach Europa für die Menschen in der Ukraine konkret werde, sagte der SPD-Politiker am Abend im ZDF. Das sei ein sehr voraussetzungsvoller Weg, der auch lange Zeit in Anspruch nehmen könne, führte Scholz weiter aus und betonte, dass wisse auch jeder in der Ukraine. Als Voraussetzung für einen Beitritt zur Europäischen Union nannte er etwa Fragen der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie.

Scholz war gestern gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Italiens und Rumäniens in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit Präsident Selenskyi zusammengetroffen. Dabei erklärten sie, man unterstütze den Antrag der Regierung auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Zum Thema Waffenlieferungen sagte Scholz, man werde auch weiterhin Waffen an die Ukraine liefern. Konkrete neue Zusagen machte er aber nicht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach nach dem Besuch der europäischen Spitzenpolitiker in Kiew wörtlich von einem "historischen Tag für sein Land". In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenskyj, die Ukraine habe die Unterstützung von vier möchtigen europäischen Staaten gespürt. Noch nie seit ihrer Unabhängigkeit sei die Ukraine so dicht an die Europäische Union herangerückt.

Der ukrainische Außenminister Kuleba bewertete insbesondere den Besuch von Scholz in seinem Land als positiv. Für die Ukraine sei es wichtig gewesen, dass der Bundeskanzler die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angerichteten Schäden mit eigenen Augen sehe, sagte Kuleba im ARD-Fernsehen. Scholz habe sich bei seinem Besuch engagiert gezeigt, im Rat der Europäischen Union einen Konsens zu einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine zu erzielen.

Unterdessen berichtet der Generalstab der ukrainischen Truppen von schwerem Artillerie-Feuer der russischen Truppen im Osten des Landes. Dies betreffe vor allem die seit Tagen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk und Lyssytschansk.

Mehr zum möglichen Status als Beitrittskandidat lesen Sie hier

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.