EU-Kommission erhöht Konjunkturprognose für die Wirtschaft. (picture alliance / chromorange)

Wie aus der am Vormittag in Brüssel veröffentlichten Schätzung hervorgeht, rechnet die Behörde in diesem Jahr mit einem Wachstum von 1,0 Prozent. Zuvor war die Kommission von einem Plus von 0,8 Prozent ausgegangen. Für die Staaten der Eurozone bezifferte die Behörde das Wachstum auf 1,1 Prozent - nach 0,9 Prozent in der vorangegangenen Prognose.

Die europäische Wirtschaft erweise sich in einem herausforderndem globalen Umfeld weiterhin als widerstandsfähig, hieß es bei der Vorstellung der Daten. Niedrigere Energiepreise, nachlassende Versorgungsengpässe und ein starker Arbeitsmarkt hätten zu einem moderaten Wachstum in den ersten drei Monaten des Jahres geführt und die Ängste einer Rezession zerstreut.

Auch das Wirtschaftsministerium äußerte sich zu den Konjunkturerwartungen. Im jüngsten Monatsbericht heißt es mit Blick auf die Lage in Deutschland, Stimmungsindikatoren deuteten nach dem schwachen Winterhalbjahr auf eine wirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf an.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.