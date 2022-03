EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager im EU-Parlament. (AFP / POOL / Francisco Seco)

Die EU-Kommission erlaubte den Mitgliedsländern heute befristete Beihilfen von bis zu 400.000 Euro für einzelne Firmen. Für Landwirtschafts- oder Fischereibetriebe sind Staatshilfen von bis zu 35.000 Euro möglich. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager sagte in Brüssel, damit sollten etwa Zusatzkosten für die gestiegenen Gas- und Strompreise aufgefangen werden. Die Unterstützung könne in jeder Form, einschließlich direkter Zuschüsse, gewährt werden. Die Kommission macht in diesem Fall von einer Sonderregel Gebrauch. Eigentlich sind solche Hilfen tabu, um den Wettbewerb nicht zu beeinträchtigen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.