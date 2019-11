Die noch fehlenden Mitglieder für die EU-Kommission aus Frankreich, Rumänien und Ungarn haben im Bewerbungsverfahren Fortschritte gemacht.

Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments, der mögliche Interessenkonflikte prüfen soll, hatte keine Vorbehalte. Damit können die Befragungen in den Fachausschüssen beginnen. Äußerst knapp war das Ergebnis für den Franzosen Breton, der den Bereich Binnenmarkt und Industriepolitik übernehmen soll. Breton, der Ungar Varhelyi und die Rumänin Valean waren nominiert worden, nachdem erste Bewerber aus den drei Ländern im Parlament gescheitert waren. Derweil forderte die EU Großbritannien erneut auf, einen Kandidaten für die neue EU-Kommission zu nominieren. Die britische Regierung habe nicht auf einen Brief mit einer entsprechenden Aufforderung geantwortet, sagte eine Sprecherin in Brüssel. Großbritannien hätte eigentlich schon Ende März aus der EU austreten sollen.