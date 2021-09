Die Europäische Kommission will im Oktober erstmals grüne Anleihen zur Finanzierung ihres Corona-Fonds herausgeben.

Bis zu 250 Milliarden Euro sollen damit bis 2026 eingenommen werden. Das ist fast ein Drittel des Wiederaufbauprogramms, das die Konjunktur in der EU nach der Krise beleben soll. Mit den Einnahmen sollen klimarelevante Ausgaben finanziert werden, wie EU-Haushaltskommissar Hahn betonte. Die EU werde damit zum größten Emittenten grüner Anleihen auf der Welt, sagte Hahn in Brüssel. Dies sei auch Ausdruck eines Engagements für Nachhaltigkeit.



Um EU-Gelder für die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise zu erhalten, hatten die Mitgliedsländer in ihren Plänen zeigen müssen, dass mindestens 37 Prozent der Hilfen in nachhaltige und umweltfreundliche Projekte fließen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.