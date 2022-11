Umgang mit Migranten

Das private Seenotrettungsschiff Ocean Viking (Archivbild). (picture alliance/ZUMA Press/ Fabio Peonia)

Sie forderte in einer Erklärung, dass alle geretteten Personen an Bord des Schiffes unverzüglich im nächsten sicheren Hafen an Land gehen müssten. Die Lage an Bord sei kritisch. Die EU-Kommission betonte, die rechtliche Verpflichtung zur Rettung auf See sei klar und eindeutig. Die italienischen Behörden hatten der "Ocean Viking" tagelang verweigert, einen Hafen anzusteuern. Das Schiff mit 234 Migranten an Bord ist inzwischen auf dem Weg Richtung Frankreich.

