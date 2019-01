Die EU-Kommission hat gegen den Kreditkartenanbieter Mastercard wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht eine Geldbuße von 570 Millionen Euro verhängt.

Wettbewerbskommissarin Vestager erklärte in Brüssel, Mastercard habe bis Ende 2015 die Kosten für Kartenzahlungen künstlich in die Höhe getrieben. Dabei geht es um die sogenannten Interbanken-Entgelte, also die Gebühren, die bei Käufen mit Geldkarten anfallen.



Die Geldbuße wurde nach Angaben der EU um zehn Prozent reduziert, weil das Unternehmen mit der Kommission zusammen arbeite. Mastercard erklärte, die Entscheidung der Kommission beziehe sich auf einen Zeitraum von weniger als zwei Jahren. Das aktuelle Geschäftsmodell sei davon nicht betroffen.