Uniper-Zentrale in Düsseldorf (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Damit darf der Bund das Unternehmen mit bis zu 34,5 Milliarden Euro unterstützen. Allerdings sind an die Genehmigung mehrere Bedingungen geknüpft. So muss Uniper sich von mehreren Tochtergesellschaften und Kraftwerken trennen sowie bereits gebuchte Gasspeicher- und Pipeline-Kapazitäten freigeben. Die Kommission genemigte darüber hinaus auch die Neuausrichtung des staatlichen Gashändlers Sefe. Konkret darf der Bund 6,3 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital einbringen, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten.

Auch hier wurden Auflagen erteilt. Bei Sefe handelt es sich um die frühere Gazprom-Tochtergesellschaft Germania.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.