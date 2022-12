Uniper-Zentrale in Düsseldorf (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Damit darf der Bund das Unternehmen mit bis zu 34,5 Milliarden Euro unterstützen. Allerdings sind an die Genehmigung mehrere Bedingungen geknüpft. So muss Uniper sich von mehreren Tochtergesellschaften und Kraftwerken trennen, darunter etwa das Steinkohlekraftwerk Datteln IV sowie ein Meiler in Ungarn. Uniper muss außerdem bereits gebuchte Gasspeicher- und Pipeline-Kapazitäten freigeben. Das Unternehmen sicherte am Abend in einer Mitteilung an die Börsen zu, die Auflagen zu erfüllen.

Die EU-Kommission hatte am Freitag bereits der Verstaatlichung von Uniper unter fusions- und kartellrechtlichen Aspekten zugestimmt. Uniper ist Lieferant für rund 500 Stadtwerke und weitere rund 500 Industrie-Großkunden in Deutschland. Ursache für die Schieflage des Unternehmens sind die von Russland nach der Invasion der Ukraine beendeten Gaslieferungen. Uniper muss seither Gas zu stark gestiegenen Preisen einkaufen.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.