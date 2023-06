Subventionen

Produktion von Halbleitern in Chipfabrik von Infineon in Dresden (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Damit können 14 Mitgliedstaaten Hilfen von bis zu 8,1 Milliarden Euro an Unternehmen auszahlen. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach von einem wichtigen industriepolitischen Schritt. Durch die Genehmigung könne man nun 31 Projekte aus elf Bundesländern fördern. Das stärke die deutsche Halbleiterbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Nicht dabei ist der Chiphersteller Nexperia mit seinem Werk in Hamburg. Wie das Handelsblatt berichtete, ist Nexperia wegen seiner Verbindungen nach China von der Förderung ausgeschlossen worden. Dafür habe sich Habeck eingesetzt. Nexperia produziert in Hamburg und hat seinen Sitz in den Niederlanden, gehört aber zum chinesischen Wingtech-Konzern.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.