Der Leiter der Generaldirektion Mobilität und Verkehr, Hololei, war dem Nachrichtenportal "Politico" zufolge seit 2015 mehrmals kostenlos in der Business Class mit Qatar Airways geflogen. Auch Kosten für Hotelübernachtungen seien von der katarischen Regierung übernommen worden, während die EU-Kommission gleichzeitig über ein Flugabkommen mit Katar verhandelte. Die EU-Bürgerbeauftragte OʹReilly erklärte, dies werfe die Frage nach einer unzulässigen Einflussnahme auf. Ein Sprecher der EU-Kommission wies die Vorwürfe zurück. Der Beamte habe sich an alle geltenden Regeln gehalten. Zudem sei er nicht Teil des Verhandlungsteams beim Flugabkommen gewesen. Die Behörde kündigte allerdings an, die bestehenden Reiserichtlinien zu verschärfen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.