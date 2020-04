Die Europäische Kommission hat den deutschen Medienstaatsvertrag gebilligt.

Ein Sprecher sagte in Brüssel, zwar habe das EU-Notifizierungsverfahren in einigen Punkten Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem EU-Gesetzesrahmen ergeben. Dennoch könne der Vertrag in Deutschland in Kraft treten. Der Sprecher machte keine Angaben, welche Teile des Vertrags kritisch gesehen werden.



Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich Anfang Dezember auf den Entwurf des Medienstaatsvertrags verständigt, der den bisherigen Rundfunkstaatsvertrag ablösen soll. Das neue Abkommen soll dem Medienwandel Rechnung tragen und Regeln für neue Akteure wie Onlineplattformen, soziale Netzwerke und Suchmaschinen schaffen. Mit der Zustimmung der EU-Kommission können die Länder den Vertrag nun ratifizieren. Er soll dann im Herbst in Kraft treten.