Die Europäische Kommission hält einen ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens für zunehmend wahrscheinlich.

Man habe deshalb die Vorbereitungen für einen harten Brexit vorangetrieben, teilte die Kommission in Brüssel mit. Sie veröffentlichte neues Informationsmaterial für die europäischen Bürger. Darin ist etwa beschrieben, was nach einem ungeordneten EU-Austritt bei Reisen nach Großbritannien zu beachten ist.



In London berät derweil das britische Kabinett über das weitere Vorgehen. Dabei dürfte es unter anderem darum gehen, wie im Unterhaus doch noch eine Mehrheit für das Brexit-Abkommen mit der EU zustande kommen könnte. Nach einem Bericht des Senders ITV soll Premierministerin May partei-internen Hardlinern ihren Rücktritt in Aussicht gestellt haben, wenn sie dem Vertrag doch noch zustimmen. May will vor dem Parlament am Nachmittag eine Erklärung abgeben.