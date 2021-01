EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Hersteller von Corona-Impfstoffen aufgefordert, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen.

Europa habe Milliarden Euro in die Entwicklung investiert, sagte von der Leyen in ihrer per Video übertragenen Rede für das Weltwirtschaftsforum in Davos. Jetzt müssten die Firmen liefern und Verträge einhalten.



Hintergrund ist die Ankündigung von AstraZeneca, vorerst weniger als die Hälfte der 80 Millionen Impfstoff-Dosen an die EU zu liefern als vereinbart. Auch beim Impfstoff von Biontech/Pfizer gibt es Lieferverzögerungen.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf EU-Kreise berichtet, bietet der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca an, die Europäische Union eine Woche früher als bislang geplant mit seinem Impfstoff zu beliefern. Die Lieferungen sollten am 7. Februar beginnen und nicht erst am 15. Februar, heißt es. Keine Klarheit gebe es in der Frage, ob Impfstoff aus Großbritannien in die EU umgeleitet werden könne. Die EU-Kommission hatte 400 Millionen Impfdosen von der Firma bestellt. Astrazeneca sprach zunächst von Lieferproblemen.



Die Grünen-Europaabgeordnete Paulus äußerte Zweifel an der Kommunikation des Pharmaherstellers. Im Deutschlandfunk sagte Paulus, bisher gebe es nur sehr vage Äußerungen des Unternehmens. Wenn eine Charge kaputt gehe, könne es nicht sein, dass 60 Prozent Impfstoff weniger geliefert würden.

Export-Register soll Transparenz schaffen

Von der Leyen bekräftigte den Plan, ein Transparenzregister anzulegen, in dem Exporte von in der EU produzierten Impfstoffen angezeigt werden sollen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sind auch deshalb verärgert, weil Großbritannien alle vereinbarten Lieferungen von AstraZeneca bekommen haben soll.

London warnt vor "Impfstoff-Nationalismus"

Die britische Regierung warnte die EU vor einem "Impfstoff-Nationalismus". Der zuständige Staatssekretär, Zahawi, sagte verschiedenen britischen Medien, niemand sei in der Corona-Pandemie vor Ansteckung sicher, solange nicht alle sicher seien. Zahawi zeigte sich aber zuversichtlich, dass es keine Lieferengpässe bei den Corona-Impfstoffen geben wird - trotz der Ankündigung der Europäischen Union, alle Ausfuhren von Corona-Impfstoffen zu erfassen und zu genehmigen. Beispielsweise habe Biontech/Pfizer bisher zuverlässig die Mengen nach Großbritannien geliefert, die zugesagt gewesen seien. Er sei zuversichtlich, dass in Großbritannien bis Herbst die gesamte erwachsene Bevölkerung geimpft worden sei.

26.01.2021