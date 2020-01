Die EU-Kommission hat eine Intiative gestartet, um überall in Europa gerechte Mindestlöhne durchzusetzen.

In den kommenden Monaten sollen Unternehmen und Gewerkschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten befragt werden. Ziel ist es herauszufinden, ob und in welcher Weise die EU tätig werden könnte. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte im Sommer versprochen, rechtlich sicherzustellen, dass jeder Arbeitnehmer in der EU einen gerechten Mindestlohn erhält. Sie strebt nach eigenen Angaben aber keinen europaweit einheitlichen Standard an. Ohnehin ist fraglich, wie weit die Kompetenzen der EU in diesem Fall reichen.