Die EU-Kommission sieht in dem Haushaltsentwurf Italiens schwere Verstöße gegen die Regeln in der Euro-Zone.

Die Pläne zur Neuverschuldung seien eine noch nie dagewesene Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes, heißt es in einem Brief von Wirtschaftskommissar Moscovici an die Regierung in Rom. Darin wird Italien bis zum kommenden Montag aufgefordert, sich zu äußern.



Der CDU-Europapolitiker Brok warnte vor einer möglichen Krise, sollte Italien bei seinen Plänen bleiben. Brok sagte im Deutschlandfunk, die angedachte Neuverschuldung von 2,4 Prozent für das kommende Jahr sei zu hoch. Italien habe sich aber bereits etwas bewegt, um die Rate in den darauffolgenden Jahren entgegen ursprünglicher Pläne zu senken.