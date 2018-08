Die EU-Kommission plant kein neues Verfahren gegen glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel wegen möglicher Krebsrisiken.

Ein Kommissionssprecher verwies in Brüssel auf die Entscheidung des höchsten europäischen Gremiums vom Dezember 2017, mit der Glyphosat für fünf weitere Jahre zugelassen wurde. Darüber hinaus liege es in der Hand der Mitgliedstaaten, Lizenzen für die Nutzung zu erteilen.



Ende vergangener Woche hatte ein Gericht in den USA den Bayer-Tochterkonzern Monsanto wegen angeblicher Verschleierung von Krebsrisiken des Glyphosat-Unkrautvernichters Roundup zu einer Schadenersatzzahlung in Millionenhöhe verurteilt. Die Entscheidung gilt als Maßstab für hunderte weitere Klagen gegen Monsanto.



Aus Sorge vor finanziellen Lasten durch Glyphosat-Prozesse fiel der Börsenkurs des Unternehmens Bayer in Deutschland. Die Aktie verlor an der Frankfurter Börse bis zum frühen Nachmittag mehr als zwölf Prozent an Wert.