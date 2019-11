Großbritannien will keinen EU-Kommissar vor der Parlamentswahl am 12. Dezember nominieren. Das könnte den Amtsantritt der künftigen EU-Kommissionschefin von der Leyen weiter verzögern. Heute stellen sich die drei nachnominierten Kommissare der Anhörung im Europa-Parlament.

Nach Angaben aus London und Brüssel teilte die britische Regierung der EU-Kommission in einem Schreiben mit, dass sie keinen Kandidaten für den Posten eines EU-Kommissars benennen will. Zur Begründung wurde auf die geltenden Regeln für den Wahlkampf verwiesen.

Start im Dezember in Gefahr?

Die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die britische Regierung bereits zwei Mal aufgefordert, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu benennen. Hintergrund war die Befürchtung, Rechtsakte der EU-Kommission juristisch anfechtbar sein könnten, wenn die neue Kommission ohne britischen Vertreter startet, obwohl Großbritannien zu diesem Zeitpunkt noch EU-Mitglied ist. Der Brief und die nächsten Schritte würden nun genau geprüft, teilte ein Sprecher von der Leyens mit. Sie halte am Ziel fest, zum 1. Dezember ihr Amt anzutreten.

Anhörung nachnominierter Kandidaten aus Ungarn, Frankreich und Rumänien

Vor dem Start der neuen Kommission muss das Europäische Parlament allerdings noch drei neue Bewerber und Bewerberinnen für die EU-Kommission bestätigen. Frankreich, Rumänien und Ungarn hatten neue Personalvorschläge machen müssen, weil die ursprünglichen Kandidaten vom Parlament in Straßburg abgelehnt worden waren. Die neue Auswahl stellt sich heute im Plenum in Straßburg der Befragung. Der für das Amt des Erweiterungskommissars benannte Ungar Varhelyi sprach sich bei seiner Anhörung für einen neuen Anlauf bei den Beitrittsgespräche mit den Westbalkanstaaten Albanien und Nordmazedonien aus. Mit Blick auf die Türkei, die ebenfalls Beitrittskandidat der EU ist, sagte Varhelyi, das Land habe sich klar von europäischen Werten und Regeln entfernt. Es müsse nun darüber beraten werden, wie die EU damit umgehe.



Am Nachmittag stellen sich außerdem die Rumänin Valean für das Transportressort und der Franzose Breton für das Thema Binnenmarkt vor.



Wegen der Neu-Nominierungen musste von der Leyens Amtsantritt bereits vom 1. November auf den 1. Dezember verschoben werden.