Die EU-Kommission verklagt Großbritannien wegen Wettbewerbsverstößen vor dem Europäischen Gerichtshof.

Konkret geht es um Steuererleichterungen und andere Unterstützungsmaßnahmen in Gibraltar. Laut Kommission handelt es sich um illegale staatliche Beihilfen in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro. Dies habe zu unfairen Vorteilen für manche Unternehmen geführt, teilte EU-Wettbewerbskommissarin Vestager in Brüssel mit. Sie sagte, bereits vor zwei Jahren habe man von Großbritannien gefordert, diese Beihilfen zurückzunehmen. Weil dies jedoch nur in Teilen geschehen sei, habe man sich nun zu der Klage entschieden.



Das an der Südspitze Spaniens gelegene Gibraltar ist ein britisches Überseegebiet. Nach dem Brexit war Gibraltar Anfang 2021 dem Schengen-Raum beigetreten.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.