Die EU-Kommission verklagt Polen vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Disziplinarmaßnahmen gegen Richter.

Das Regelwerk untergrabe die Unabhängigkeit polnischer Richter, teilte ein Sprecher der Kommission in Brüssel mit. Kritisiert wird auch, dass Sanktionen gegen die Juristen auf Grundlage ihrer Urteile verhängt werden können.



In einer Stellungnahme geht die EU-Kommission auch gegen Ungarn vor. Grund ist die Behandlung von Asylbewerbern in den Transitzonen an der serbischen Grenze. Moniert wird, dass die Menschen nicht ausreichend mit Essen versorgt werden. Die mit Gründen versehene Stellungnahme ist die zweite Stufe in einem Vertragsverletzungsverfahren, das in eine Klage münden könnte.