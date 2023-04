Die EU-Kommission kontrolliert reichweitenstarke Internet-Plattformen wie zum Beispiel TikTok in Zukunft stärker. (imago / Rüdiger Wölk )

Dazu zählen unter anderem Twitter, Tiktok sowie die wichtigsten Angebote der US-Konzerne Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, werden insgesamt 19 Plattformen ab Sommer einer jährlichen Prüfung unterzogen. Auf Verlangen müssten sie zudem Einsicht in ihre Algorithmen und Daten gewähren.

Maßgebliches Kriterium ist eine Reichweite von mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern in der EU. Laut Kommission sind derart reichweitenstarke Dienste systemrelevant und damit der direkten Aufsicht der Behörde zu unterstellen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen in Höhe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Umsatzes des jeweiligen Unternehmens und im Wiederholungsfall ein Verbot in der EU.

