Luxemburgs Außenminister Asselborn hat die Personalentscheidungen für die künftige EU-Spitze kritisiert. Der Sozialdemokrat sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, jene Länder, die sich in der Migrationspolitik am stärksten gegen die Solidarität stellten und die Rechtsstaatlichkeit verbiegen wollten, seien jetzt die Sieger.

Der Spitzenkandidat seiner Parteienfamilie, Timmermans, sei von Ungarn, Polen, Tschechien, der Slowakei und Italien blockiert worden, führte er an. Asselborn bezeichnete aber auch das Vorgehen der Sozialdemokraten als unklug, die dem EVP-Spitzenkandidaten Weber ihre Unterstützung versagt hatten. Ähnlich hatte sich auch der frühere Präsident des Europaparlaments, Schulz, geäußert.

Gespräche in Brüssel

Die von den EU-Staaten für den Kommissionsvorsitz nominierte Bundesverteidigungsministerin von der Leyen wird am Vormittag zu Gesprächen in Brüssel erwartet. Sie stellte sich gestern im Europäischen Parlament als Kandidatin für das Amt vor. Von der Leyen will nun nach eigenen Angaben binnen zwei Wochen ihre Ideen für ein Europa der Zukunft erarbeiten.



Die CDU-Politikerin kündigte in Straßburg an, das Gespräch mit allen Fraktionen zu suchen. Dabei wolle sie viel zuhören. Von der Leyen sprach mit der konservativen EVP-Fraktion ebenso wie mit dem neu gewählten Parlamentspräsidenten, dem Italiener Sassoli.



Es gilt derzeit als unsicher, ob die CDU-Politikerin Mitte Juli eine ausreichende Mehrheit im Europaparlament erhält.