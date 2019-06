Die EU-Kommission hat sich besorgt über die Finanzpolitik Griechenlands gezeigt.

Einige Maßnahmen der Regierung in Athen wie Renten-Erhöhungen und die Senkung der Mehrwertsteuer könnten möglicherweise nicht im Einklang mit gemachten Zusagen stehen und die vereinbarten Haushaltsziele des Landes gefährden, heißt es in einem Bericht der Kommission. Griechenland hatte jahrelang milliardenschwere Hilfskredite bekommen, wurde aber im vergangenen Sommer aus dem Rettungsprogramm entlassen.



Im Falle Italiens hatte die EU-Kommission heute die Einleitung eines Defizitverfahrens empfohlen. Dies halte man angesichts der Entwicklung der öffentlichen Schulden des Landes für gerechtfertigt, erklärte die Behörde. Der Eröffnung des Verfahrens müssen noch die EU-Finanzminister zustimmen. An dessen Ende würde Italien eine milliardenschwere Geldbuße drohen.