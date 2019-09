Die Zusammenstellung der künftigen EU-Kommission ist auf Kritik gestoßen.

Der Europaabgeordnete Bullmann von der SPD kritisierte, dass der bisherige ungarische Justizminister Trocsanyi Erweiterungskommissar werden soll. Trocsanyi sei der Architekt des illiberalen Staates in Ungarn, sagte Bullmann im Deutschlandfunk (Audio). Der Ungar sei ein Hardliner und verantwortlich dafür, dass die Europäische Universität Budapest verlassen musste.



Der Grünen-Europaabgeordnete Giegold sieht die Klimaziele der neuen Kommission als nicht ehrgeizig genug an. Er sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, man bleibe hinter dem Pariser Klimaschutzabkommen zurück. Dabei habe das Europaparlament die Einhaltung des Abkommens beschlossen, so Giegold.



Die neuen EU-Kommissare benötigen die Zustimmung des Europaparlaments.