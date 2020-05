Die Pläne der EU-Kommission für mehr Naturschutzgebiete stoßen in der deutschen Politik auf unterschiedliche Reaktionen.

Bundesumweltministerin Schulze bezeichnete das Vorhaben als "mutig" und "notwendig". Wenn Deutschland in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft innehabe, werde sie sich mit aller Kraft dafür einsetzen, beim Schutz der europäischen Artenvielfalt entscheidende Schritte voranzukommen, sagte die SPD-Politikerin. Landwirtschaftsministerin Klöckner hingegen mahnte, das Erreichen der Naturschutzziele dürfe nicht allein bei der Agrarbranche abgeladen werden. Die CDU-Politikerin sieht es als Aufgabe der deutschen Ratspräsidentschaft, hier einen notwendigen Ausgleich der Interessen zu schaffen.



Die Kommission will die Flächen für Umweltschutzgebiete in der Europäischen Union deutlich ausweiten. Bis 2030 soll fast ein Drittel der Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden. Im Bereich der Landwirtschaft ist geplant, mindestens ein Viertel der Ackerfläche in Europa dem Ökolandbau vorzubehalten. Der Einsatz von Pestiziden soll halbiert werden.