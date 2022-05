Öl-Embargo gegen Russland

Russische Ölpipeline "Druschba" - "Freundschaft" - in der Region Bryansk. (pa/dpa/Alexander Saverkin)

Die Behörde in Brüssel regt an, zunächst nur auf die Einfuhr von Öl zu verzichten, das per Schiff geliefert wird. Damit wäre der Transport durch die Druschba-Pipeline von einem Embargo ausgenommen - und Russland könnte seine Lieferungen in die EU fortsetzen. Über die Pipeline wickeln russische Ölkonzerne rund ein Drittel ihrer Geschäfte in der Europäischen Union ab.

Ungarn hatte sich bislang einem Öl-Embargo widersetzt und auf seine große Abhängigkeit von den Lieferungen aus Russland verwiesen. Die EU-Kommission hofft, mit ihrem Kompromiss nun die Zustimmung aller 27 Mitgliedsstaaten zu erreichen.

