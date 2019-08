Die EU-Kommission hat die Bitte des britischen Premierministers Johnson um neue Brexit-Verhandlungen zurückgewiesen. Eine Sprecherin sagte in Brüssel, die umstrittene Backstop-Regelung sei die einzige Möglichkeit, um eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern.

Johnson mache in seinem Brief keinen Alternativvorschlag. Ähnlich äußerte sich EU-Ratspräsident Tusk. Der finnische Ministerpräsident Rinne erteilte Johnson telefonisch eine Absage. Er habe ihm mitgeteilt, dass die EU den Brexit-Vertrag nicht neu verhandeln werde, sagte ein Sprecher. Finnland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Johnsons lehnt Backstop ab

Zuvor hatte Johnson in einem Schreiben an Ratspräsident Tusk um neue Gespräche gebeten. Darin lehnt er die Backstop-Regelung ab. Diese sei "undemokratisch" und verletze Großbritanniens Souveränität, schrieb der Premierminister.



Johnson will sein Land zum 31. Oktober aus der EU herausführen - mit oder ohne Vereinbarung mit der Europäischen Union.