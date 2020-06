Die EU-Kommission bereitet nach eigenen Angaben ein Paket von Präventions- und Strafverfolgungsmaßnahmen bei sexueller Gewalt gegen Kinder vor. Innenkommissarin Johansson sagte der Zeitung "Die Welt", geplant sei unter anderem eine zentrale Stelle, die Zusammenarbeit und Autausch zwischen den Mitgliedsstaaten koordiniere.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert eine bessere personelle und technische Ausstattung für Ermittlungen zu sexuellem Kindesmissbrauch. Im WDR sagte der Vorsitzende Fiedler, in der Praxis fehle es an Fachleuten. Notwendig seien mehr IT-Experten für Verschlüsselungstechnik und Menschen, die Erfahrung mit der Anhörung von Opfern hätten.



Bundesfamilienministerin Giffey hat ihr Entsetzen über die Missbrauchsfälle von Münster zum Ausdruck gebracht. Die SPD-Politikerin sprach von abscheulichen Taten. Es sei wichtig, dass die Gesellschaft wachsamer sei, um frühzeitig Missbrauch zu erkennen und wirksam dagegen vorzugehen, sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur. Zum Schutz von Kindern brauche es ein aufmerksames Umfeld, das hinschaue und Hilfe organisiere. Fachleute gingen davon aus, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder betroffen seien. Giffey nannte das inakzeptabel.



Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul zeigte sich ebenfalls bestürzt über die jüngsten Fälle von Kindesmissbrauch. Der CDU-Politiker sagte, die Ermittlungen zeigten ein weiteres Mal, "wie widerwärtig menschliche Abgründe sein" könnten. Das Leben unschuldiger Kinder werde für immer zerstört. - Münsters Oberbürgermeister Lewe erklärte, die Opfer der sexuellen Gewalttaten befänden sich nun in sicheren Einrichtungen und erhielten dort professionelle Hilfe.



Die Polizei hatte gestern elf Tatverdächtige festgenommen. Zu ihnen zählt eine Erzieherin. In einer Münsteraner Kleingartenanlage waren den Ermittlern zufolge Kinder im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren vergewaltigt worden.