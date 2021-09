Nach der Flutkatastrophe im Sommer hat die EU-Kommission laut einem Zeitungsbericht Probleme, ihre in Aussicht gestellten Millionenhilfen zügig bereitzustellen.

Das geht aus einem Schreiben von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hervor, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Darin heißt es, die in diesem Jahr verfügbaren Gelder seien bereits fast vollständig für Hilfen nach anderen Naturkatastrophen vergeben worden. Zudem wird darauf verwiesen, dass die jährliche Obergrenze im EU-Haushalt für die sogenannte Reserve zur Solidarität und Soforthilfe bei 1,2 Milliarden Euro liegt. Der Grünen-Europaabgeordnete Andresen sprach von einem "unhaltbaren Zustand". Wenn ein EU-Mitgliedsstaat schwer von Naturkatastrophen getroffen werde, sollte die Solidarität der anderen Staaten selbstverständlich sein.



Extreme Starkregenfälle hatten Mitte Juli verheerende Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgelöst. Auch in den Beneluxstaaten richteten die Fluten große Zerstörungen an.

