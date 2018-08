Die Europäische Kommission hat Hilfen in Millionenhöhe für den Iran auf den Weg gebracht.

Die Brüsseler Behörde will damit erreichen, dass die Islamische Republik an dem Abkommen zum Verzicht auf Nuklearwaffen festhält. Nach dem einseitigen Rückzug der USA hatte der Iran zur Bedingung gemacht, dass er weiter von dem Abkommen profitiert. Die EU-Kommission stellt nun in einem ersten Schritt acht Millionen Euro zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen in dem Land bereit. Mit weiteren zehn Millionen Euro werden Projekte im Umwelt- und Gesundheitsbereich gefördert. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte, die Europäische Union sei fest entschlossen, weiter mit dem Iran zusammenzuarbeiten.