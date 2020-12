Batterien in der EU sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission länger halten und umweltfreundlicher werden.

Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Sefkovic erklärte in Brüssel, die Produktion von Batterien solle nach ökologischen und sozialen Kriterien reguliert werden. So müssten mehr Batterien gesammelt und recycelt werden. Geplant sei auch eine bessere Information über die Lebensdauer und Umweltbilanz der Produkte.



Derzeit werden nach Angaben der Kommission 45 Prozent aller Gerätebatterien gesammelt und gegebenenfalls recycelt. Dieser Anteil soll laut dem Vorschlag der Kommission bis 2030 auf 70 Prozent ansteigen; bei größeren Batterien - etwa von Elektroautos - soll er bei 100 Prozent liegen. Die Pläne sehen zudem eine verstärkte Rückgewinnung etwa von Lithium sowie ein Mindestmaß recycelter Komponenten in neuen Batterien vor.

