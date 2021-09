Eine neue EU-Behörde zur Vorsorge von Gesundheitskrisen wie der Corona-Pandemie hat ihre Arbeit aufgenommen.

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, soll sie Anfang des kommenden Jahres dann voll einsatzfähig sein. Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Schinas sagte, die Behörde mit den Namen "Hera" werde sicherstellen, dass Ausrüstung, Medikamente und Impfstoffe im Notfall schnell und in ausreichender Menge verfügbar seien. Geplant ist den Angaben zufolge unter anderem, eine bessere Übersicht über Produktionsstätten und vorhandene Materialien in den Mitgliedstaaten zu schaffen. Zudem solle "Hera" helfen, gefährliche Erreger schneller zu entdecken sowie zügig und grenzüberschreitend darauf zu reagieren. Bis 2027 stehen dafür sechs Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zur Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.