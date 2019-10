Im Brexit-Streit bemühen sich die Europäische Union und Großbritannien weiter um eine Einigung.

Die EU-Kommission sagte in Brüssel nach Gesprächen zwischen Vertretern beider Seiten, es bleibe noch viel Arbeit zu tun. Die Gespräche verliefen aber konstruktiv. Ähnlich äußerte sich das Büro des britischen Premierministers Johnson in London.



Brüssel und London hatten sich am Freitag darauf verständigt, die Beratungen über das Wochenende zu intensivieren. - Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen.