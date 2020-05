Die Flächen für Umweltschutzgebiete in der Europäischen Union sollen deutlich ausgeweitet werden.

Bis 2030 soll fast ein Drittel der Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden, wie aus dem Plan zur Rettung der Artenvielfalt der EU-Kommission hervorgeht. Das ist fast doppelt so viel Fläche wie heute. Weiteres Ziel der Biodiversitätsstrategie sind verbindliche Regeln zum Erhalt und zur Wiederherstellung geschädigter natürlicher Flächen. Mindestens 25.000 Kilometer Flüsse sollen renaturiert werden. Zudem sollen in den kommenden zehn Jahren drei Milliarden Bäume gepflanzt werden. Veränderungen strebt die Kommission auch in der Landwirtschaft an. Mindestens ein Viertel der Ackerfläche in Europa soll dem Ökolandbau vorbehalten sein. Den Einsatz von Pestiziden will Brüssel halbieren.



Vize-Kommissionschef Timmermans erklärte, das Gleichgewicht zwischen menschlichen Aktivitäten und der Natur müsse wiederhergestellt werden. Die Strategien zielten nicht nur auf den Umweltschutz ab, sondern auch auf die öffentliche Gesundheit und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte.