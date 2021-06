Die Europäische Kommission hat ihre elektronische Plattform zur Überprüfung von Impfzertifikaten gestartet, die im Sommer das Reisen erleichtern sollen.

Wie ein Sprecher sagte, sind die technischen Vorbereitungen für die EU-weite Ausgabe der digital lesbaren Bescheinigungen damit abgeschlossen. Die Kommission sei zuversichtlich, dass das System bis zum 1. Juli vollständig in Betrieb sein werde. Der Sprecher der Brüsseler Behörde verwies darauf, dass bereits sieben Länder mit der Ausstellung der Zertifikate begonnen hätten.



In Deutschland laufen seit der vergangenen Woche Feldtests mit dem digitalen Pass in einigen Impfzentren. Dabei wird getestet, ob die Bürger nach einer Impfung den Nachweis mit einer App einscannen können.

