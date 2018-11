Die EU-Kommission nimmt den großen Exportüberschuss Deutschlands in den Blick.

Die Behörde kündigte für das Jahr 2019 eine vertiefte Untersuchung der seit Jahren beklagten Leistungsbilanz an. Deutschland exportiert mehr Waren und Dienstleistungen, als es importiert. Aus Sicht der EU-Kommission gefährdet das auf lange Sicht die wirtschaftliche Stabilität in Europa. Mit der vertieften Prüfung will Brüssel zunächst offiziell feststellen, ob ein Ungleichgewicht vorliegt. Das Verfahren trifft neben Deutschland zwölf weitere EU-Staaten.



Die Kommission ebnete zudem den Weg für ein Defizitverfahren gegen Italien. Grund dafür sei die geplante Neuverschuldung im Haushalt für 2019, die inakzeptabel sei. Der italienische Vize-Ministerpräsident Salvini verteidigte den Haushalts-Entwurf.