Die EU-Kommission sieht den Rechtsstaat in Polen und Ungarn weiterhin in Gefahr.

Das geht aus dem zweiten Jahresbericht der Brüsseler Behörde zur Lage der Rechtsstaatlichkeit hervor, der heute veröffentlicht wurde. Darin heißt es, die Regierungen in Warschau und Budapest stellten die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit in Frage und unternähmen nicht genug gegen Korruption.



EU-Kommissionsvizepräsidentin Jourova drohte Polen im Streit um eine Disziplinarkammer für polnische Richter mit einer Geldstrafe. Sollte Warschau das Urteil des Europäischen Gerichtshofs missachten und die Disziplinarkammer nicht aussetzen, werde man die Zahlung eines Bußgeldes gerichtlich beantragen. Jourova setzte eine Frist zum 16. August.

Sorge über Sicherheit von Journalisten in Deutschland

In dem Bericht heißt es weiter, auch in Slowenien würden Journalisten von offizieller Seite angegangen. In Deutschland bleibe die Sicherheit von Journalisten etwa bei der Berichterstattung über Proteste Anlass zur Sorge. Als positiv wird eine große Unabhängigkeit von Medien und Regulierungsbehörden festgestellt. Die Eigentumsverhältnisse der Medien hierzulande seien transparent. Allerdings gebe es zum Beispiel Lücken bei den Regeln zur Parteienfinanzierung.



Der 2020 erstmals erstellte Rechtsstaatsbericht bewertet nach Angaben der Kommission anhand einheitlicher und objektiver Kriterien die Lage in allen 27 EU-Ländern.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.