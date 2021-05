Die EU-Kommission schlägt vor, dass Kinder bei Reisen innerhalb der EU von Corona-Quarantäne verschont werden, wenn ihre Eltern davon befreit sind.

Das teilte die Kommission heute in Brüssel mit. Kinder unter sechs Jahren sollten zudem von reisebedingten Tests ausgenommen werden. Ob diese Vorschläge umgesetzt werden, entscheiden die Mitgliedstaaten.



Die Vorschläge ergänzen eine bestehende EU-Empfehlung. Ihr Ziel ist eine gemeinsame Linie der Mitgliedstaaten in Reisefragen. Insbesondere würde die Empfehlung an das bereits im Grundsatz vereinbarte EU-Impfzertifikat angepasst, teilte die Kommission mit. Das Zertifikat dient dazu, Geimpfte, negativ Getestete und Genesene bei Reisen in der EU von Beschränkungen auszunehmen, die über diejenigen für die Einwohner hinausgehen.

