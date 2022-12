"Laptops for Ukraine"

Die Geräte sollten an Schulen, Krankenhäusern und Behörden in den am meisten vom Krieg betroffenen Regionen verteilt werden, hieß es . Die ukrainischen Behörden hätten Laptops als eines der am dringendsten benötigten Güter identifiziert. Millionen von Menschen seien wegen des Kriegs vertrieben worden und aufs Internet angewiesen für ihre Arbeit und Bildung.