Ein Impfzertifikat der EU über eine Corona-Impfung (dpa/Christophe Gateau)

Die EU-Impfpässe sollen dem Vorschlag der Kommission zufolge ansonsten nach neun Monaten auslaufen. Ohne den Nachweis einer Booster-Impfung nach Ablauf dieser Frist würde das Dokument seine Gültigkeit verlieren, sagte EU-Justizkommissar Reynders in Brüssel.

Mit der Empfehlung will die Kommission die Reisefreiheit in der EU gewährleisten und ein einheitliches Vorgehen der Mitgliedstaaten fördern. Unterschiedliche Ansätze in den Ländern könnten das Vertrauen in das Impfzertifikat gefährden und die Freizügigkeit innerhalb der EU behindern, so Reynders. Wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionen in etlichen EU-Staaten gab es zuletzt Sorge vor neuen Reisebeschränkungen.

